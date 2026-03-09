Un rapporto degli esperti sulla frana di Niscemi evidenzia che il rischio di ulteriori movimenti resta alto e che la scarpata potrebbe arretrare ancora. Le analisi includono studi geologici, storici, dati satellitari e geofisici, fornendo un quadro dettagliato della situazione. Le valutazioni sono state raccolte in un documento che descrive le condizioni attuali e le possibili evoluzioni del fenomeno.

A Niscemi, "il quadro complessivo delineato dai sopralluoghi e dai dati satellitari indica che il rischio rimane elevato per la frana nel suo complesso e che il fenomeno è destinato a evolvere ulteriormente". Sono le parole dei professori dell’Università di Firenze, incaricati dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del consiglio di scrivere un rapporto sul disastro che ha colpito il paese in provincia di Caltanissetta in gennaio. Nelle pagine si alternano le analisi geologiche e le ricostruzioni storiche, che risalgono fino al 1790, i dati satellitari e le indagini geofisiche, per concludere con le valutazioni del rischio e gli interventi per ridurlo e tenerlo sotto controllo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Frana di Niscemi, il rapporto degli esperti: "Il rischio resta elevato, la scarpata può arretrare ancora"

