Le corse in Formula 1 cambiano il corpo dei piloti | lo studio con i coach di Verstappen e Leclerc

Uno studio recente condotto con i coach di Verstappen e Leclerc rivela come le corse di Formula 1 influenzino il fisico dei piloti, che si adatta alle elevate accelerazioni e ai carichi sul collo, oltre alle posture obbligatorie durante la guida. Il corpo dei driver si modifica in modo particolare, affrontando anche stress termico e tempi di recupero ridotti, mentre si affrontano condizioni estreme in pista.

Il corpo dei piloti di Formula 1 cambia e si adatta alla guida: accelerazioni fino a 3 o 4 g, carichi meccanici sul collo, posture obbligate, stress termico e recuperi ridotti modellano il corpo del driver in modo unico. Il riassunto emerge da una review internazionale dell'Università di Trieste, condotta in collaborazione con la londinese University of Roethampton, e descrive il particolare adattamento fisico di chi gareggia, grazie anche all'aiuto degli allenatori di Charles Leclerc e Max Verstappen. Tra i cambiamenti specifici, spiegano gli autori, c'è “lo sviluppo della forza del collo, la capacità di sostenere carichi ripetuti e asimmetrici, l’adattamento dei muscoli del tronco, della cintura scapolare, degli stabilizzatori profondi e la capacità del cuore di gestire picchi di frequenza cardiaca”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

