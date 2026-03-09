Forbidden fruit 3 replica puntata del 9 marzo in streaming | Video Mediaset
Oggi, lunedì 9 marzo, viene trasmessa in streaming una nuova puntata della soap turca Forbidden Fruit 3. Nella scena, Yigit informa Sahika di essere riuscito a entrare in contatto con Lila, ma lei gli dice di allontanarsi da lei, ritenendo che questo aumenterà il suo interesse. La puntata si concentra sulla dinamica tra i personaggi e sui loro scontri.
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 9 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yigit comunica a Sahika di essere riuscito ad avvicinarsi a Lila, ma lei gli ordina di prendere le distanze dalla ragazza convinta che questo fara’ aumentare il suo interesse. Yigit diventa freddo e Lila ne soffre. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 29 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
