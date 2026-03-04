Forbidden fruit 3 replica puntata del 4 marzo in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 4 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna i risultati del test di paternità rivelano che Halit non è il padre del bambino, e visto che l'uomo era presente in laboratorio al momento del prelievo, non possono essere stati falsificati da nessuno. Ender diffida di Yildiz e prende le distanze da lei, decidendo di investigare per conto suo: assolda quindi la cameriera Altin come spia nella casa. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 25 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.