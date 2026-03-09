Foggia-Potenza 0-1 | le pagelle dei rossoneri

Nel match tra Foggia e Potenza, terminato 0-1, il Foggia schiera un modulo 3-5-2 con Perucchini tra i pali e Biasol, Staver e Giron in difesa. La formazione vede anche Valietti e Castorri a centrocampo, con quest'ultimo che viene sostituito nel secondo tempo da Menegazzo. In attacco, Bevilacqua e Tommasini sono tra i titolari, mentre Nocerino e Liguori sono entrati nel corso del secondo tempo.

Pomeriggio da dimenticare per larga parte della squadra. Malissimo Tommasini, Romeo e Castorri. Si salva Biasiol, discreto esordio per Eyango FOGGIA (3-5-2) Perucchini 6; Biasol 6 Staver 5 Giron 5,5; Valietti 5,5 Castorri 4,5 (19' st Menegazzo 5,5) Garofalo 5 (29' st Nocerino 5,5) Romeo 4,5 Dimarco 5 (19'st Liguori 5,5); Tommasini 4 (29' st Eyango 6) Bevilacqua 5. A disposizione: Magro, Borbei, Minelli, Buttaro, Pazienza, Rizzo. Allenatore: Pazienza 4 POTENZA (4-3-3) Cucchietti 6; Kirwan 6 Loiacono 6,5 Bura 6,5 Balzano 6; Siatounis 7 De Marco 6,5 (28'st Erradi 6) Castorani 6; Schimmenti 6,5 (28'st Delle Monache 6) Murano 5,5 (31'st Selleri 6) Petrungaro 6 (42'st Maisto s.