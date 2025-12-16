Foggia-Monopoli 2-1 | le pagelle dei rossoneri
Analisi delle prestazioni dei giocatori del Foggia nella partita contro Monopoli, conclusasi con il risultato di 2-1. Le valutazioni tengono conto delle singole performance e delle dinamiche di gioco, offrendo un quadro dettagliato sulle prestazioni dei rossoneri.
FOGGIA (4-3-2-1) Perucchini 6,5; Buttaro 6,5 Minelli 6 Rizzo 6,5 (1'st Staver 5) Olivieri 6,5 (34'st Panico s.v.); Garofalo 6,5 Pazienza 6 Oliva (8'st Byar 5,5); Winkelmann 6,5 D'Amico 7,5 (38'st Morelli s.v.); Fossati 6 (38'st Bevilacqua s.v.). A disposizione: Magro, Borbei, Castorri, Sylla. Foggiatoday.it
Foggia - Monopoli 2-1 Gli Highlights
Foggia-Monopoli 2-1 (risultato finale) - Allo “Zaccheria” si chiude il sipario sulla 18ª giornata del campionato di Serie C – Sky Wifi, girone C, con un derby pugliese dal peso specifico molto diverso per le due contendenti: il Foggia cerca ... calciofoggia.it
Foggia-Monopoli 2-1: derby pugliese ai rossoneri - Monopoli di Lunedì 15 dicembre 2025: allo Zaccheria gol di D’Amico e Winkelmann, Fall per gli ospiti ... calciomagazine.net
Telesveva. . SERIE C | Foggia-Monopoli 2-1, D'Amico: "Il gol è bello perché è stato fondamentale per la vittoria. La priorità è il bene della squadra". E sulla scommessa vinta con il presidente Canonico... #foggia #damico #sport - facebook.com facebook
#Foggia cuore e carattere, il Monopoli è battuto 2-1 allo Zaccheria x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.