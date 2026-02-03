Fiori d' arancio

In una famiglia un po’ disordinata, si decide che è arrivato il momento che il figlio, ormai maturo, si sposi. Lui studia ancora lettere, ma i genitori vogliono mettere fine a questa vita da studente e pensano già a come far quadrare i conti e sostenere la futura famiglia. La decisione scatena discussioni e qualche sorriso amaro tra le pareti di casa.

Anche in una famiglia un po' "distratta" prima o poi ci si convince che l'attempato figlio studente debba sposarsi, anche se non si capisce come potrà fare a mantenere una famiglia se ancora studia lettere, e soprattutto il modo di far ingrullire i genitori. Tutto pare volgersi al meglio quando Mirko si presenta con l'avvenente fidanzata che viene dai paesi dell'Est, ma non dal Mugello come pensava il babbo Gualtiero. Presto si scoprirà quanto sarebbe stato meglio seguire il vecchio adagio del nonno della mamma Marisa, Asdrubale, "donne e buoi ma dei paesi tuoi!" Al Teatro Boito al via la nuova stagione: in arrivo i big della scena italiana come Gaia Nanni, Paolo Hendel e Beatrice Visibelli

