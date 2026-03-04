Il 4 marzo, le notizie principali riguardano il Medio Oriente: in Iran, le Guardie Rivoluzionarie hanno annunciato Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema, figlio dell’ayatollah Alì Khamenei. Nel frattempo, Israele ha effettuato un attacco nel Libano, provocando vittime. La regione continua a essere teatro di tensioni e scontri, mentre le notizie si susseguono in tempo reale.

Iran, tutte le notizie di oggi mercoledì 4 marzo – La diretta Continua il conflitto in Medio Oriente mentre in Iran è stata designata la Nuova Guida Suprema dalle Guardie Rivoluzionarie: è il figlio dell’ayatollah Alì Khamenei, Mojtaba Khamenei. Stamattina nuovi raid di Usa e Israele sul paese mentre l’Idf ha colpito nuovamente in Libano dopo i nuovi lanci di missili di Hezbollah ieri sullo Stato ebraico: ci sono morti e feriti. Inizio diretta: 040326 07:10 Fine diretta: 040326 23:30 07:05 040326 Nuova ondata attacchi di Teheran su Israele, esplosioni a Gerusalemme Esplosioni sono state udite stamattina a Gerusalemme. L’esercito israeliano (Idf) ha riferito che l’Iran ha lanciato missili contro Israele per la seconda volta in meno di due ore e che le difese aeree israeliane sono al lavoro per intercettarli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, il figlio di Khamenei nuova Guida Suprema. Attacchi sul paese. Israele colpisce il Libano: morti – La diretta

Israele attacca il Libano, colpiti un hotel e un edificio: morti e feriti Macron invia la portaerei nucleare De Gaulle nel Mediterraneo «L'Iran sceglie la Guida suprema, è il figlio di Khamenei»Un drone ha colpito il campo di supporto logistico dell'ambasciata statunitense situato nei pressi dell'aeroporto internazionale di Baghdad, in Iraq.

Israele attacca il Libano, colpiti un hotel e un edificio: morti e feriti. I pasdaran: «Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz» «L'Iran sceglie la Guida suprema, è il figlio di Khamenei»L'esercito israeliano ha emesso ordini di evacuazione forzata per i residenti di altri 13 villaggi e città nel Libano meridionale, tra cui Qana, Kfar...

Contenuti utili per approfondire Guida Suprema

Temi più discussi: Media: Il figlio di Khamenei eletto nuova Guida Suprema Iran. Ecco chi è; Diluvio di bombe sull'Iran, il figlio di Khamenei eletto guida suprema; Il figlio di Khamenei nominato nuova Guida Suprema; Mojtaba, il figlio prediletto di Khamenei, è la nuova Guida suprema dell'Iran.

Iran, bombe sull’assemblea. Ma il figlio di Khamenei diventa Guida SupremaLA GIORNATA Macarena. Gli account ufficiali della Casa Bianca di Instagram e TikTok hanno diffuso un video dei bombardamenti in Iran su Teheran mettendo come sottofondo il tormentone degli ... ilmessaggero.it

Mojtaba, il figlio prediletto di Khamenei, è la nuova Guida suprema dell'IranLa notizia viene da fonti citate dal sito Iran International, ma non è stata ancora confermata: Teheran dovrebbe annunciarlo oggi. Il secondogenito dell'ayatollah ha 56 anni e vanta ottime relazioni c ... today.it

MEDIO ORIENTE I L'Assemblea degli Esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, nuova Guida Suprema Lo riporta Iran International. La notizia è ripresa anche da Haaretz #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/03/trump-distrutt facebook

MEDIO ORIENTE I Mojtaba nuova guida suprema dell'Iran. Chi è il successore di Khamenei. Ha 56 anni, secondogenito, considerato il figlio più influente, ma è anche chiacchierato #ANSA x.com