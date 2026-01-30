Il ‘potere’ delle fibre la dieta aiuta a vivere di più e protegge il cervello

La dieta può fare molto di più che aiutare a perdere peso. Mangiare bene aiuta a vivere più a lungo e protegge anche il cervello. Inserire alimenti sani nella giornata può fare la differenza nel lungo termine. È un passo semplice, ma efficace, per prendersi cura della propria salute.

(Adnkronos) – Nella dieta si possono inserire alimenti che migliorano la salute contribuendo ad allungare la vita e protegge anche il cervello. La soluzione è rappresentata, in termini generali, dalle fibre. Un regime alimentare ricco di cereali integrali, frutta, legumi, noci e semi – tutti ricchi di fibre – possono avere enormi benefici sul corpo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Una dieta sana ed equilibrata si basa sull’inclusione di verdure ricche di nutrienti essenziali.

