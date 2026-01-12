Bombole d’ossigeno mai consegnate ai pazienti e documenti falsi | 12 misure cautelari a Reggio Calabria

La Procura di Reggio Calabria ha emesso dodici misure cautelari in un’indagine sul sistema sanitario locale. L’indagine riguarda presunte false consegne di bombole d’ossigeno ai pazienti e la falsificazione di documenti, con conseguenti sequestri di materiali e somme. L’operazione mira a fare luce su possibili irregolarità e frodi nel settore, garantendo trasparenza e rispetto delle norme.

90 anni e oltre Bombole d'ossigeno alla mano #80edintorniofficial #anni70 #soffioplà #giochidaltritempi #dadoveveniamo - facebook.com facebook

Imola, sbanda e perde il carico di 200 bombole: agente fuori servizio salva il camionista x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.