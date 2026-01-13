Al Teatro delle Arti L’amore fa paura con Felicia Kingsley e Lea Landucci
Un talk su relazioni, desiderio e consapevolezza che prende avvio dalle ore 19 con aperitivo e jazz e si arricchisce della presenza di Artemisia Centro Antiviolenza, con un intervento informativo dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.Giovedì 15 gennaio il Teatro delle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
