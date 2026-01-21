Gabriel, difensore dell’Arsenal, si distingue per la sua solidità e capacità di lettura del gioco. Con caratteristiche che lo rendono un elemento affidabile in difesa, rappresenta il perfetto esempio di un difensore moderno, equilibrato tra forza, precisione e senso della posizione. La sua presenza stabile e la capacità di intervenire con sicurezza contribuiscono a rafforzare la linea difensiva della squadra.

Gabriel è la definizione di “difensore moderno”: potente, preciso e con un senso della posizione fuori dal comune. Questa versione Menzioni d’Onore lo eleva ai vertici del ruolo, rendendolo un partner perfetto per il suo compagno di squadra Saliba (TOTY). Analisi Tecnica: Forza Bruta e Intelligenza Tattica. Difesa d’Elite (90): Con 90 di valutazione difensiva, Gabriel è una garanzia. La sua capacità di lettura e la precisione negli interventi lo rendono difficile da superare anche per gli attaccanti più veloci.. Dominio Fisico (88): La sua stazza e la sua forza (88) sono i suoi marchi di fabbrica. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 SBC Gabriel MO TOTY 90: Il Muro dell'Arsenal

