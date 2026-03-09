Fano | flop abbonamenti blu solo 12 su 360 euro

A Fano, oggi, sono entrate in funzione le nuove strisce blu nelle vie Giulio Cesare, Mura Augustee e Nino Bixio. Solo 12 persone su circa 360 hanno acquistato l’abbonamento settimanale. La gestione dei parcheggi a pagamento ha così preso avvio in modo limitato, con una partecipazione molto bassa tra gli utenti.

Le strisce blu hanno iniziato a funzionare oggi, lunedì 9 marzo 2026, nelle vie Giulio Cesare, Mura Augustee e Nino Bixio a Fano. L’obiettivo dichiarato è migliorare la rotazione dei veicoli nelle zone più frequentate della città. Tuttavia, il sistema degli abbonamenti annuali da 360 euro ha registrato un fallimento commerciale: al momento sono stati sottoscritti solo 12 abbonamenti. L’iniziativa, gestita dall’Aset, mira a riorganizzare gli spazi di sosta, ma l’adesione dei cittadini rimane scarna nonostante la promozione effettuata a novembre dello scorso anno. L’assessore alla Viabilità Alessio Curzi spiega che la scarsa domanda potrebbe dipendere dalla facilità di trovare parcheggi gratuiti in altre aree limitrofe come la caserma Paolini o il foro Boario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

