Il business del granchio blu? Un flop | tanti sull’orlo del fallimento chi resiste scommette solo sulla speranza

Negli ultimi anni, il settore del granchio blu ha attirato molte aspettative, ma i risultati sono stati deludenti. Con imprese in difficoltà e un drastico calo delle partite IVA, il business basato su questa specie sembra essere naufragato, lasciando poche speranze e molte domande sul futuro di un settore che prometteva molto, ma ha fallito nel concretizzare le aspettative.

© Ilrestodelcarlino.it - “Il business del granchio blu? Un flop: tanti sull’orlo del fallimento, chi resiste scommette solo sulla speranza” Ferrara, 17 dicembre 2025 – Imprese sull’orlo del fallimento; crollo delle partite iva da 350 – epoca pre-granchio blu – a meno di cento; il fallimento del business che poggia i piedi sull’alieno. E’ la denuncia di Filippo Sambi, capogruppo in consiglio comunale a Comacchio della lista civica 2Q20, presidente della cooperativa ittica La Valle, pescatore. Il consigliere di maggioranza Filippo Sambi, capogruppo di ‘2Q20’, la lista del sindaco Negri (foto Businesspress Com’è la situazione degli allevamenti di vongole a Comacchio e Goro. “La situazione per gli allevamenti di vongole a Comacchio ed anche a Goro si fa sempre più critica – afferma senza mezzi termini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: La rivoluzione liberista di Milei è un fallimento, l’Argentina è sull’orlo del baratro: l’economista spiega perché Leggi anche: Torino-Lazio, Baroni sull’orlo e De Rossi scalda i motori La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. PIATTO PREFERITO DA PICCOLA Granchio blu, invasione nel Delta del Po danneggia filiera vongole/ Tunisia lo ha trasformato in business - Granchio blu, Report si occupa dell'invasione nel Delta del Po che sta danneggiando la filiera delle vongole e mostra come funziona il modello Tunisia Un’emergenza o una risorsa: resta il dilemma ... ilsussidiario.net Granchio blu, tre milioni di euro per progetti di cattura selettiva e mappatura: presentati oggi i primi studi sulla specie in Veneto - Lo scorso 22 gennaio al ministero dell'Agricoltura è stato presentato il piano di contenimento di questa specie invasiva. ilgazzettino.it Nuovo allarme in mare: dopo il granchio blu arriva il “granchio rosso” Il Gonioinfradens giardi è una nuova specie aliena marina scoperta in Sicilia. Secondo il ricercatore Tiralongo, potrebbe già essere in fase di invasione: https://kodmi.it/Eerwq - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.