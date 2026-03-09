Lo scorso venerdì, un tribunale per i minorenni ha stabilito l’allontanamento della madre da una struttura di Vasto, dove si trovano i suoi tre figli. Nel frattempo, il ministro Nordio ha annunciato l’avvio di un’ispezione, mentre la famiglia rimane nel bosco. La situazione coinvolge diverse figure istituzionali e una famiglia sotto osservazione.

«Lo Stato non può toglierti i figli perché non condivide il tuo stile di vita», dice la premier facendo seguito alle sue dichiarazioni di sabato dopo che il tribunale per i minorenni ha deciso l’allontanamento della madre dalla struttura di Vasto dove sono i tre figli. La madre, Catherine Birmingham, vorrebbe orari di cena differenti da quelli organizzati nella casa famiglia, vorrebbe che l’istruzione dei figli avvenisse dopo i sette anni e non prima. I bambini avrebbero iniziato ad avere atteggiamenti critici e tesi con il personale della casa famiglia e ad avere comportamenti ribelli. «Hanno rotto delle persiane per crearsi dei bastoni da lanciare, rischiando di farsi male e di colpire anche una bambina di pochi mesi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Famiglia nel bosco, Giorgia Meloni: «Il ministro Nordio sta mandando un’ispezione». Cosa può succedere adesso?

