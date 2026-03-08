Famiglia nel bosco Meloni | Nordio sta mandando un’ispezione

La presidente del Consiglio ha annunciato che il ministro Nordio ha avviato un’ispezione riguardante il caso di una famiglia nel bosco. Durante un’intervista a ‘Fuori dal Coro’ su Rete 4, ha riferito di aver parlato con il ministro Nordio ieri, confermando l’azione in corso. La comunicazione riguarda specificamente la situazione della famiglia coinvolta nel caso.

“ Il ministro Nordio sta mandando un’ispezione. Ho parlato con il ministro Nordio ieri”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite della trasmissione ‘Fuori dal Coro’, su Rete 4, in merito al caso della famiglia nel bosco. “Quello che sta accadendo sul caso della famiglia nel bosco a me lascia senza parole. Si era deciso di affidare ai servizi sociali questi tre bambini che vivevano con i genitori nella natura, ma almeno stavano ancora con la madre. Adesso si è deciso di allontanare la madre dalla struttura protetta” e “non penso che faccia stare meglio questi bambini, penso che infligga loro un altro pesantissimo trauma”, ha aggiunto la premier. 🔗 Leggi su Lapresse.it

