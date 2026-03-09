Ex Cinema Vittoria | arte teatro e memoria a marzo

A Varese, l’ex Cinema Vittoria ospiterà a marzo diverse iniziative culturali organizzate dall’associazione Lavori in corso. Il calendario prevede eventi legati all’arte, al teatro e alla memoria, trasformando nuovamente il luogo in un punto di incontro per la comunità. Le attività sono rivolte al pubblico e si svolgeranno nel rispetto delle date stabilite dall’organizzazione.

L’ex Cinema Vittoria a Varese torna vivo nel mese di marzo con un calendario denso di iniziative culturali promosse dall’associazione Lavori in corso. Lo storico spazio di via Bagaini ospiterà mostre d’arte, spettacoli teatrali e visite guidate fino al 22 del mese. Il progetto trasforma l’edificio in un hub di creatività che valorizza il riuso e la memoria locale attraverso incontri dedicati alla storia cittadina. La rinascita dello spazio culturale. Via Bagaini accoglie nuovamente visitatori grazie all’impegno dell’associazione Lavori in corso che ha avviato un percorso di recupero funzionale. L’edificio non è solo un contenitore fisico ma diventa motore di aggregazione sociale per la comunità varesina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

