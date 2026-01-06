Leonora addio | al teatro Pirandello serata tra cinema e memoria

Il teatro Pirandello ospita una serata dedicata ai propri abbonati, incentrata sulla fusione tra cinema, narrazione e ricordo. Un’occasione per condividere momenti di riflessione e approfondimento, valorizzando il legame tra teatro e memoria culturale. L’evento propone un percorso che unisce immagini e parole, offrendo un’occasione di confronto e scoperta in un contesto intimo e riservato.

Il teatro Pirandello dedica una serata speciale ai propri abbonati trasformando il palcoscenico in uno spazio di incontro tra cinema, racconto e memoria. L'appuntamento è in programma sabato 11 gennaio alle 20 con ingresso gratuito riservato agli abbonati.La serata si aprirà con "Passo a due"

Un ricco calendario di eventi tra cultura, musica e tradizione Scopri tutti gli appuntamenti e vivi il territorio Leonora addio Teatro Pirandello – Agrigento 11 gennaio Note di Natale Concerto lirico Teatro Pirandello – Agrigento 5 gennaio Ore - facebook.com facebook

