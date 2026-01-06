Leonora addio | al teatro Pirandello serata tra cinema e memoria

Da agrigentonotizie.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro Pirandello ospita una serata dedicata ai propri abbonati, incentrata sulla fusione tra cinema, narrazione e ricordo. Un’occasione per condividere momenti di riflessione e approfondimento, valorizzando il legame tra teatro e memoria culturale. L’evento propone un percorso che unisce immagini e parole, offrendo un’occasione di confronto e scoperta in un contesto intimo e riservato.

Il teatro Pirandello dedica una serata speciale ai propri abbonati trasformando il palcoscenico in uno spazio di incontro tra cinema, racconto e memoria. L’appuntamento è in programma sabato 11 gennaio alle 20 con ingresso gratuito riservato agli abbonati.La serata si aprirà con “Passo a due” a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

leonora addio al teatro pirandello serata tra cinema e memoria

© Agrigentonotizie.it - "Leonora addio": al teatro Pirandello serata tra cinema e memoria

Leggi anche: Tuffo nella nostalgia al teatro Pirandello: "I love 80's" tra musica, cinema e icone del passato

Leggi anche: Il teatro Pirandello abbraccia Gian Campione, memorial sold out tra musica e memoria

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Teatro Pirandello di Agrigento presenta Passo a due; Epifania al Teatro Pirandello: serata speciale dedicata al grande cinema.

leonora addio teatro pirandello"Leonora addio": al teatro Pirandello serata tra cinema e memoria - Il teatro Pirandello dedica una serata speciale ai propri abbonati trasformando il palcoscenico in uno spazio di incontro tra cinema, racconto e memoria. agrigentonotizie.it

Su Rai Movie stasera “Leonora addio”: la storia vera delle ceneri di Luigi Pirandello - 10 su Rai Movie c’è Leonora addio, l’ultimo film del regista Paolo Taviani (1931- iodonna.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.