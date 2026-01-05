Estrazione Million Day di oggi 5 gennaio 2026 | i numeri vincenti di lunedì

Ecco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi, lunedì 5 gennaio 2026. L’estrazione si è svolta alle ore 13 e alle 20:30, offrendo ai giocatori la possibilità di scoprire se hanno indovinato i cinque numeri vincenti su cinquantacinque. Million Day continua a essere tra i giochi più seguiti in Italia, offrendo premi fino a un milione di euro. Di seguito, i numeri estratti.

Estrazione Million Day oggi lunedì 5 gennaio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, lunedì 5 gennaio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 5 GENNAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.

