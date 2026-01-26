Equitazione i convocati dell’Italia per la League of Nations di Abu Dhabi | c’è Camilli! Azzurri con i Big negli Emirati

La Federazione Italiana Sport Equestri ha annunciato i convocati italiani per la prima tappa della League of Nations di salto ostacoli, in programma ad Abu Dhabi il 13 febbraio. Tra i selezionati figura anche Camilli, protagonista di questa competizione internazionale. La squadra azzurra si prepara ad affrontare le altre nazionali in una tappa importante per la stagione 2026, con un mix di esperienza e giovani talenti.

In vista della prima tappa della League of Nations 2026 di salto ostacoli, che si terrà ad Abu Dhabi il prossimo 13 febbraio, la Federazione Italiana Sport Equestri ha reso noti i convocati dello staff tecnico per affrontare le altre nazionali presenti in gara. Gli azzurri, dopo aver chiuso all’ottavo posto la scorsa stagione (quella del ritorno al massimo livello per quanto riguarda le gare a squadre) non vedono l’ora di misurarsi nuovamente con i migliori binomi del pianeta. Il neo Tecnico Selezionatore Stefano Cesaretto e Capo Equipe Marco Bergomi hanno convocato: Piergiorgio Bucci con Hantano, Emanuele Camilli con Chacco’s Girlstar, dal carabiniere Giacomo Casadei con Marbella du Chabli e da Paolo Paini con Casal Dorato. 🔗 Leggi su Oasport.it

