L’uso dello smartphone durante la permanenza sul water è stato identificato come un’abitudine che può aumentare il rischio di sviluppare emorroidi. Questa pratica, spesso considerata normale, può contribuire a peggiorare la condizione, anche se non è l’unico fattore coinvolto. Le emorroidi sono un problema comune, e molti non si rendono conto di quanto alcune abitudini quotidiane possano influire sulla loro insorgenza.

Quando si parla di emorroidi, l’elenco dei potenziali fattori che possono influire sul rischio che compaia il quadro è lungo. Conta sicuramente la predisposizione genetica. Sono importanti l’alimentazione, la regolarità dei ritmi intestinali, l’idratazione, la regolare attività fisica, solo per citare alcuni elementi che entrano in gioco. Ma ora c’è un’altra abitudine da tenere sotto controllo. Se possibile, cercate di non impiegare lo smartphone quando siete in bagno, perché magari questa tendenza potrebbe costringervi a rimanere più a lungo seduti sul water (anche solo per la distrazione indotta dal dispositivo) con conseguente aumento della pressione sulle aree “esposte” al rischio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emorroidi, l’abitudine che non t’aspetti aumenta il rischio: non usate lo smartphone sul water

Articoli correlati

Sembra innocuo, ma non lo è: il Bluetooth acceso sullo smartphone è un rischio che sottovalutiNel contesto digitale odierno è fondamentale considerare i rischi legati all’uso di tecnologie apparentemente innocue come il Bluetooth.

“Il fumo degli incendi boschivi aumenta il rischio di ictus”. Lo studio e il confronto con lo smogAbbiamo sempre guardato agli incendi boschivi come a una minaccia per le foreste, le case e la biodiversità.

Una selezione di notizie su Emorroidi l'abitudine che non t'aspetti...

Michele Bravi, in un video nel backstage di Sanremo, ha rivelato di usare una crema per le emorroidi contro le borse sotto gli occhi (ma non è una buona idea)Nel backstage di Sanremo Michele Bravi ha raccontato di usare una crema per le emorroidi per attenuare le borse sotto gli occhi. Un rimedio noto a molte star e che sfrutta l’effetto vasocostrittore di ... vanityfair.it

La crema per le emorroidi aiuta davvero a combattere le borse sotto gli occhi?Come suggerito da Michele Bravi, la crema per le emorroidi è davvero efficace per le borse sotto gli occhi? ultimenotizieflash.com