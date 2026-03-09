È stato condannato Mauro Russo l' ex socio di Maldini e Vieri estranei alla vicenda

Mauro Russo, ex ultrà della curva Nord interista e ex socio di un marchio di moda di Paolo Maldini e Bobo Vieri, è stato condannato a due anni di reclusione con pena sospesa dopo aver patteggiato. Russo, che non è coinvolto nell'inchiesta, era stato arrestato il 5 maggio 2025 insieme ad altre persone nell'ambito di un filone giudiziario.

Ha patteggiato una condanna a due anni di reclusione con pena sospesa. I dettagli dell'inchiesta legata alle curve di San Siro Una condanna a due anni (con pena sospesa). È quanto ha patteggiato Mauro Russo, ex ultrà della curva Nord interista ed ex socio in un marchio di moda di Paolo Maldini e Bobo Vieri (totalmente estranei all'inchiesta) che era stato arrestato insieme ad altre persone il 5 maggio 2025 per un filone dell’inchiesta sulle curve di Milan e Inter. L’indagine, nel dettaglio, era stata coordinata dai pm della Dda Paolo Storari, Sara Ombra e Leonardo Lesti e condotta dalla squadra mobile della polizia e dal nucleo di polizia economico finanziaria delle fiamme gialle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

