E' morta Zia Teresa la star social della cucina napoletana

È morta a 72 anni Zia Teresa, nota sui social come star della cucina napoletana. Gestiva la pagina “Zie di Napoli”, dedicata al cibo e alle tradizioni della città. La sua presenza online aveva attirato molti seguaci, appassionati delle sue ricette e delle storie legate alla cucina locale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato molte reazioni tra i follower e gli appassionati del settore.

Si è spenta all'età di 72 anni Zia Teresa, star dei social nel settore ‘food’ nella pagina le “Zie di Napoli”. Sono tanti in queste ore i messaggi di cordoglio per la scomparsa della donna. “Così la saluta la pagina Zia Teresa e le Zie di Napoli: ”Oggi e’ venuta a mancare Zia Teresa. A 72 anni dopo una brutta malattia lascia un vuoto incolmabile in tutte le persone che la hanno amata". NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

