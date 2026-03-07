Lutto a Napoli è morta Zia Teresa | era diventata un’icona social

Nelle ultime ore a Napoli si è spenta Zia Teresa, conosciuta come l'icona social della pagina “Le Zie di Napoli”. La figura era molto amata e rappresentava un punto di riferimento per molti follower. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra gli utenti che seguivano le sue pubblicazioni. La notizia ha fatto il giro del web e ha lasciato un vuoto tra gli appassionati di contenuti napoletani.

Si è spenta nelle ultime ore Zia Teresa, figura amatissima e punto di riferimento della celebre pagina social “Le Zie di Napoli”. A dare la triste notizia sono stati i familiari attraverso i canali ufficiali, con un messaggio che ha rapidamente raggiunto migliaia di persone. In poco tempo il web si è riempito di messaggi di affetto e cordoglio. Un segno evidente di quanto fosse entrata nel cuore di tanti. Per chi seguiva la pagina, Zia Teresa non era soltanto un volto dei social. Con la sua spontaneità, il suo modo di parlare diretto e il calore tipicamente napoletano, era diventata quasi una parente per molti utenti. I suoi video riuscivano a strappare sorrisi e a raccontare la quotidianità con semplicità. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

