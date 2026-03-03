Emergenza Golfo Persico trenta chiamate in poche ore al numero verde del Trentino

Nelle prime ore di attivazione del numero verde della Protezione civile del Trentino, sono state circa trenta le chiamate ricevute in risposta all’emergenza nel Golfo Persico. Le chiamate sono state indirizzate al numero di assistenza predisposto per gestire la situazione. La maggior parte delle telefonate si sono concentrate in un breve arco di tempo, segnalando preoccupazioni o richieste di informazioni.

Sono circa trenta le chiamate arrivate nelle prime ore di attivazione del numero verde della Protezione civile del Trentino per l’emergenza nel Golfo Persico. Un flusso costante di segnalazioni, tra preoccupazione e richieste di aiuto, mentre il traffico aereo in Medio Oriente resta segnato da. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Trentini e conflitto del Golfo Persico, la Protezione civile attiva il numero verdeÈ attivo da stamattina, lunedì 2 marzo, il numero verde della Protezione civile per eventuali segnalazioni e richieste di supporto riguardanti i... Leggi anche: Numero unico di emergenza, in un anno 1,3 milioni di chiamate Tutto quello che riguarda Emergenza Golfo Persico Temi più discussi: Emergenza Golfo Persico, trenta chiamate in poche ore al numero verde del Trentino; Emergenza Golfo Persico; Golfo Persico, circa 30 chiamate al numero verde della Protezione civile del Trentino; Attivo il numero verde della Protezione civile per i trentini nell'area del Golfo Persico. Trenta chiamate al numero verde per i trentini nell'area del Golfo(ANSA) - TRENTO, 02 MAR - Nelle prime ore di attivazione del numero verde 800 867388, istituito dalla Protezione civile del Trentino, dedicato alle segnalazioni e richieste di supporto riguardanti cit ... msn.com Golfo Persico, mobilitata la Protezione Civile del TrentinoIl numero 800 867388 raccoglie le segnalazioni da trasmettere alla Farnesina – Attivo da domani il numero verde della Protezione civile per i trentini nell'area ... ladigetto.it Audizione davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico. Prende la parola il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Voglio dirlo con chiarezza, Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riser - facebook.com facebook