Donna trovata morta in casa a Coazze probabilmente uccisa da esalazioni di monossido di carbonio

Una donna di 55 anni è stata trovata morta questa mattina in una abitazione di borgata Carrà a Coazze. La polizia ha accertato che la morte potrebbe essere stata causata da esalazioni di monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Un'italiana di 55 anni è stata trovata morta in casa nella prima mattinata di oggi, lunedì 9 marzo 2026, in borgata Carrà a Coazze. Dai primissimi riscontri il decesso sarebbe stato provocato da esalazioni di monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero, che non hanno potuto fare altro che constatare la tragica circostanza, i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Grugliasco Allamano e dal nucleo contro il rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico del comando provinciale, che hanno eseguito tutti i rilievi e i controlli del caso sulle possibili fonti delle esalazioni, e i carabinieri della stazione di Giaveno.