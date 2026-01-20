Domodossola multi espianto di organi | donati reni fegato e cornee

A Domodossola, presso l'ospedale San Biagio, sono stati effettuati con successo espianti di organi su un donatore deceduto. Dopo la conferma della morte cerebrale nel reparto di rianimazione, sono stati prelevati reni, fegato e cornee, contribuendo a supportare persone in attesa di trapianto. Questo intervento rappresenta un importante gesto di solidarietà e di speranza per molte famiglie.

Policlinico, nuovo prelievo di organi: cuore, fegato e reni donati a quattro pazienti in lista d'attesaAl Policlinico Gaspare Rodolico di Catania è stato eseguito un prelievo di organi, tra cui cuore, fegato e reni, donati a quattro pazienti in lista d’attesa.

