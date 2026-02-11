Docenti 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni Gli appuntamenti di febbraio- marzo 2026

Questa settimana il Ministero dell’Istruzione ha annunciato che gli insegnanti avranno cinque giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni. La possibilità riguarda ogni docente e si può usare nel corso dell’anno scolastico 2025-2026, compatibilmente con le esigenze delle scuole. Gli appuntamenti di febbraio e marzo saranno i momenti clou di questa iniziativa, che mira a rafforzare le competenze degli insegnanti senza togliere loro giorni di lezione.

Formazione docenti: ciascun dipendente ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a 5 giorni per anno scolastico a partecipare ad iniziative di formazione, nei termini di seguito indicati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Formazione Docenti Docenti, 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni. Gli appuntamenti di febbraio 2026 Nei prossimi mesi, i docenti avranno cinque giorni di esonero dal servizio all’anno per partecipare a congressi e convegni di formazione. Docenti, 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni. Gli appuntamenti di gennaio 2026 I docenti hanno diritto a cinque giorni di esonero dal servizio nell’anno scolastico per partecipare a congressi e convegni di formazione, compatibilmente con le esigenze di servizio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Formazione Docenti Argomenti discussi: Docenti, 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni. Gli appuntamenti di febbraio 2026; Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma. Corso di aggiornamento insegnanti dal 5 al 7 febbraio 2026; Diritto di sciopero per i docenti, c’è un limite massimo di giorni di adesione allo sciopero diverso tra ordine di scuola; A Modugno arriva SteamFestival, la scienza in tasca: 5 giorni a scuola tra scienza e arte. Aggiornamento professionale docenti: 5 giorni di permesso retribuitoScopri i diritti dei docenti sull'Aggiornamento professionale docenti e come utilizzare i permessi retribuiti. informazionescuola.it È accaduto nei giorni scorsi, in una cittadina del Casaranese, dove docenti e dirigente scolastica hanno allertato i carabinieri per segnalare la presenza di un’arma da softair. Denunciato il padre del ragazzino, un 50enne - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.