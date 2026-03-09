A Pesaro è stata segnalata una dieta che combina l'assunzione di antidepressivi, ansiolitici, un diuretico e un preparato a base di ormoni tiroidei con una dieta ipocalorica. La strategia prevede l'uso di farmaci specifici già al mattino e l'attenzione a non sgarrare nei pasti. Non ci sono dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità di applicazione di questa combinazione.

Pesaro, 9 marzo 2026 – Ecco il mix. Antidepressivi, ansiolitici, un diuretico e un preparato galenico a base di ormoni tiroidei affiancati a una dieta ipocalorica. È quanto compare nel piano che mi è stato consegnato al termine della visita in un centro medico di Pesaro, da un medico 72enne che ha ambulatori anche in Umbria e in provincia di Ancona. La “dieta n.7”: ecco in cosa consiste. La “dieta n. 7” che mi ha consegnato mostra nel dettaglio come il regime alimentare si accompagni a una vera e propria “terapia farmacologica – posologia”, con dosi e orari distribuiti nell’arco della giornata. La vicenda nasce dalla visita dietologica raccontata ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dieta choc, ecco la ricetta: ansiolitici a colazione e “attenti a non sgarrare”

