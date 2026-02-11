Arianna Fontana e il segreto nella dieta della campionessa azzurra | dalla colazione alla cena E quali sono i suoi sgarri – Il video

Arianna Fontana tiene un diario alimentare che svela i suoi segreti in cucina. La campionessa azzurra, con dodici medaglie olimpiche alle spalle, mostra cosa mangia dalla colazione alla cena e confessa anche quali sono gli sgarri concessi durante la sua giornata. La sua dieta semplice e quotidiana, fatta di alimenti genuini, aiuta a mantenere la forma per le gare. E i fans, tra post e video, cercano di scoprire ogni dettaglio della sua routine alimentare.

Dodici medaglie olimpiche, l’ultima un oro nella staffetta mista ai Giochi di Milano Cortina 2026. Arianna Fontana, classe 1990, originaria di Sondrio, è l’atleta italiana più decorata nella storia dello short track. E in fondo le manca una sola medaglia per eguagliare il record dello schermidore Edoardo Mangiarotti. In un’intervista rilasciata a Io Donna, la pattinatrice ha raccontato nel dettaglio la sua alimentazione quotidiana, costruita attorno alle proteine ma senza rinunciare ai carboidrati e a qualche concessione. Al centro della sua colazione ci sono avena, semi di lino e proteine, accompagnati da un caffè con latte di soia.🔗 Leggi su Open.online

#Arianna-Fontana-Milano-Cortina 2026 || Arianna Fontana si avvicina a un traguardo storico ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

