Addio a Maria Rita Parsi l’annuncio di Eleonora Daniele in diretta sconvolge il pubblico

Eleonora Daniele ha annunciato in diretta la scomparsa di Maria Rita Parsi. La psicologa e conduttrice televisiva si è spenta il 2 febbraio, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e della psicologia italiana. La notizia ha colto di sorpresa il pubblico, che ricorda Parsi come una figura autorevole e vicina alle persone.

Lutto nel mondo della psicologia e della televisione: Maria Rita Parsi è morta il 2 febbraio 2026 all’età di 78 anni. La notizia è stata comunicata in diretta durante Storie Italiane da Eleonora Daniele. Morte Maria Rita Parsi: l’annuncio in diretta a Storie Italiane. Durante la puntata di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha interrotto la scaletta del programma per dare al pubblico la comunicazione della scomparsa di Maria Rita Parsi. La conduttrice ha parlato di una notizia arrivata in modo inatteso, chiarendo in diretta un elemento specifico riportato nel suo intervento: “Maria Rita Parisi non era malata”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Eleonora Daniele ha annunciato in diretta la morte di Maria Rita Parsi, lasciando tutti senza parole.

Eleonora Daniele si emoziona in diretta tv mentre ricorda Maria Rita Parsi, scomparsa a 78 anni.

