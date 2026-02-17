le nuove scarpe di grisport per gli sport lovers

Per fare una semplice passeggiata, ma anche per una sessione in palestra o una corsa rigenerante dopo una giornata ricca di impegni: Grisport, dopo il suo nuovo progetto Devisal, per il 2026 presenta una calzatura dedicata a tutti gli Sport Lovers. Disponibili in diverse combo-colore (grigio chiaro con dettagli azzurri, grigio scuro e nero, bluette con stringhe gialle, bianco e nero.) questi nuovi modelli si caratterizzano per un’intersuola particolarmente alto per favorire l’effetto ammortizzante durante la camminata o, più in generale, quando si fa attività fisica. Le scarpe Grisport si contraddistinguono per una tomaia completamente in tessuto sintetico, ma anche per ultraleggerezza e massima reattività, caratteristiche sempre ricercate da chi ama fare sport. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Entra con le sue scarpe, esce con le nuove: così agiva il “runner” ladroUn uomo che sembrava un appassionato di corsa entrava nei negozi, sceglieva le scarpe e usciva con un paio nuove.

