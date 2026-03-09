Derby Chivu ammette | Ennesima sconfitta nel Derby bravi loro

Al termine del derby, l’allenatore nerazzurro ha commentato la partita, riconoscendo la sconfitta e complimentandosi con gli avversari. Durante la conferenza stampa, ha analizzato le performance della sua squadra e ha ammesso che questa è stata un’altra battuta d’arresto nella tradizione del confronto. Nessun commento su altre questioni legate alla partita o alle decisioni arbitrali.

Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla scarsa intensità: "Sottotono, sottoritmo. Abbiamo speculato. Nel primo tempo poche occasioni, Mkhitaryan ha sbagliato e loro hanno segnato. Nel secondo tempo meglio, alzando i giri. Soprattutto i primi minuti, sembrava una partita a cazzotti, loro non hanno fatto niente e noi non abbiamo trovato il guizzo. Poi abbiamo cambiato qualcosa, loro difendevano, ma non abbiamo trovato nulla che portasse al pareggio". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

