demi moore racconta come una frase ascoltata a 14 anni sul set di happy days le abbia cambiato la vita e la carriera leggi amicait

C’è un momento nella vita di Demi Moore che vale più di qualsiasi premio, sostiene lei. Non è la copertina di una rivista, non è un ruolo iconico, non è nemmeno la standing ovation per The Substance. È una frase ascoltata a 14 anni sul set di una serie tv, da un uomo che probabilmente non sapeva nemmeno di stare cambiando il corso di una vita. Una di quelle frasi che si depositano da qualche parte in chi le ascolta e non se ne vanno più. Moore lo ha raccontato al pubblico del panel Power Talk organizzato a Los Angeles da Kérastase (è stata scelta come nuova Global Brand Ambassador del marchio). Sul palco, a 63 anni, con una carriera che attraversa decenni e generi e trasformazioni, Moore ha guardato indietro senza nostalgia, cercando il filo che collega chi era a chi è diventata. 🔗 Leggi su Amica.it

