Demi Moore abito rosa baby e capelli medi per Landman 2 | i look sul set

Demi Moore torna a catturare l’attenzione con il suo stile sul set di Landman 2, indossando un abito rosa baby e capelli medi. Attualmente impegnata come volto di Kérastase, l’attrice si prepara a una nuova stagione della serie, confermando il suo successo nel panorama dello spettacolo e della moda. Un’occasione per osservare da vicino i dettagli del suo look e il suo percorso professionale.

È un periodo decisamente fortunato per Demi Moore: oltre a trovarsi attualmente sotto i riflettori per essere il nuovo volto di Kérastase, l’attrice sembra essere già prontissima a tornare sui nostri schermi con una terza stagione di Landman. Si è appena concluso su Paramount+ il secondo capitolo della serie dei record, che ha visto il ritorno del premio Oscar Billy Bob Thornton affiancato da un cast stellare. Sono stati ottimi ascolti, tanto che la piattaforma ha pensato rinnovare il drama neo-western per l’ennesima volta. Un annuncio che arriva solo dopo poche settimane dal debutto del secondo ciclo di episodi: basti pensare che con il primo è stato riscontrato un incremento del 262% rispetto al 2024, il che lo ha reso la premiere più vista di sempre del noto servizio di streaming. 🔗 Leggi su Dilei.it

