Degustazione di primavera a Calci

Alla Fattoria San Vito di Calci si svolge una degustazione di primavera, durante la quale vengono offerti vini naturali e olio biologico. L’evento si tiene tra le vigne della fattoria, coinvolgendo visitatori e appassionati. La giornata prevede assaggi di prodotti locali e un approfondimento sulle tecniche di produzione biologica e naturale. La manifestazione si svolge in un contesto rurale e autentico.

Alla Fattoria San Vito di Calci torna la degustazione di primavera tra vigne, vino naturale e olio biologico.Sabato 21 marzo la Fattoria San Vito apre nuovamente le porte della propria cantina per festeggiare l'arrivo della bella stagione con la tradizionale degustazione di primavera, una giornata all'aria aperta dedicata al vino naturale, all'olio extravergine di oliva biologico e alla scoperta del paesaggio della Valgraziosa.Dalle 11:00 alle 18:00, sotto il pergolato della cantina, i visitatori potranno partecipare a una degustazione informale che prevede l'assaggio di due vini naturali accompagnati da una bruschetta con l'olio extravergine di oliva biologico prodotto dall'azienda, al costo di 10 euro.