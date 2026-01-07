Coppa Italia Primavera l’Inter supera la Sampdoria ai calci di rigore | ecco il resoconto del match

L'Inter Primavera si aggiudica la vittoria contro la Sampdoria nella partita di Coppa Italia Primavera, conclusa ai calci di rigore. Dopo una rimonta avvenuta durante il match, i nerazzurri hanno mantenuto la calma nel momento decisivo, portando a casa il risultato. Di seguito, il resoconto dettagliato dell'incontro.

Inter News 24 Coppa Italia Primavera, l’Inter si fa rimontare ma riesce a vincere ai calci di rigore: Sampdoria battuta. Il resoconto del match. L’Inter Primavera prosegue il suo cammino in Coppa Italia superando l’ostacolo Sampdoria al termine di una partita intensa e ricca di colpi di scena. La squadra guidata da Carbone sembrava aver messo in ghiaccio la qualificazione già nel primo tempo, grazie a un approccio aggressivo e alle reti di Kukulis e La Torre. Tuttavia, la gestione del doppio vantaggio si è rivelata più complicata del previsto, trasformando una gara in controllo in una vera e propria battaglia psicologica durata fino all’ultimo respiro. 🔗 Leggi su Internews24.com

