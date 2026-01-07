Coppa Italia Primavera l’Inter supera la Sampdoria ai calci di rigore | ecco il resoconto del match

L'Inter Primavera si aggiudica la vittoria contro la Sampdoria nella partita di Coppa Italia Primavera, conclusa ai calci di rigore. Dopo una rimonta avvenuta durante il match, i nerazzurri hanno mantenuto la calma nel momento decisivo, portando a casa il risultato. Di seguito, il resoconto dettagliato dell'incontro.

Inter News 24 Coppa Italia Primavera, l’Inter si fa rimontare ma riesce a vincere ai calci di rigore: Sampdoria battuta. Il resoconto del match. L’Inter Primavera prosegue il suo cammino in Coppa Italia superando l’ostacolo Sampdoria al termine di una partita intensa e ricca di colpi di scena. La squadra guidata da Carbone sembrava aver messo in ghiaccio la qualificazione già nel primo tempo, grazie a un approccio aggressivo e alle reti di Kukulis e La Torre. Tuttavia, la gestione del doppio vantaggio si è rivelata più complicata del previsto, trasformando una gara in controllo in una vera e propria battaglia psicologica durata fino all’ultimo respiro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Coppa Italia Primavera, l’Inter supera la Sampdoria ai calci di rigore: ecco il resoconto del match Leggi anche: Coppa Italia Eccellenza. Il Montegranaro cede ai calci di rigore Leggi anche: Coppa Italia, il Napoli si qualifica ai calci di rigore Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Coppa Italia Primavera: l’undicesima di Baldo porta l’Atalanta ai quarti - Colpaccio della Primavera dell’Atalanta nell’ottavo in gara unica di Coppa Italia sul terreno del Cagliari detentore del trofeo. calcioatalanta.it

PRIMAVERA | Coppa Italia, Lazio fuori agli ottavi: il Verona passa ai rigori - Dopo aver subito il vantaggio gialloblù firmato Akalé, i ragazzi di Punzi erano riusciti ... lalaziosiamonoi.it

Primavera, Juve-Frosinone: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - La sfida tra Juve e Frosinone Primavera, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà a Vinovo alle ore 12. tuttosport.com

La Solbiatese alza ancora la Coppa Italia: Lemine Almenno ribaltata 2-1 e festa nerazzurra - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.