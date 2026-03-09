Dear Frank il nuovo album di Giuliano Ligabue è un omaggio a Sinatra

Undici brani iconici del repertorio reso immortale da Frank Sinatra vengono reinterpretati con rispetto e grande personalità da Giuliano Ligabue. L’album si apre con un’energica versione di Come Fly With Me, per poi proseguire con un entusiasmante viaggio tra i più grandi successi di “The Voice”, da Fly Me to the Moon, The Lady Is a Tramp, I’ve Got You Under My Skin, That’s Life, passando per le trascinanti Mack the Knife e Bad, Bad Leroy Brown, fino alla chiusura trionfale con New York, New York e un’intensa My Way. Dear Frank non è solamente un tributo artistico, ma un omaggio personale e profondo: «Sinatra è per me da sempre un punto di riferimento, la sua musica mi accompagna praticamente dall’infanzia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

