Dayane Mello, modella brasiliana naturalizzata italiana, ha annunciato sui social di aver iniziato un percorso di allenamento con il pilates. La notizia ha attirato l’attenzione dei suoi fan, che hanno commentato positivamente. L’annuncio è stato pubblicato attraverso una foto o un video condiviso sui profili social della modella, senza ulteriori dettagli sul percorso o sui risultati attesi.

Dayane Mello torna a far parlare di sé, ma questa volta non per gossip o televisione. La modella brasiliana naturalizzata italiana ha infatti annunciato sui social un nuovo percorso legato al mondo del fitness. Nelle ultime ore ha rivelato di voler aprire uno spazio dedicato al pilates, invitando i follower a seguirla in questa nuova avventura. L’annuncio ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan, curiosi di scoprire cosa ci sia dietro questa scelta. Un progetto che sembra unire benessere personale e opportunità professionali. Dayane Mello, nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione a diversi reality e programmi italiani, ha deciso di intraprendere una nuova strada legata al benessere fisico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Dayane Mello si dà al pilates: l’annuncio social conquista i fan

Articoli correlati

Leggi anche: Dayane Mello, è incinta: svelato il padre

Leggi anche: Dayane Mello, è incinta: svelata l’identità del padre

Una raccolta di contenuti su Dayane Mello

Temi più discussi: Dayane Mello è incinta? Il pancino sospetto accende il gossip: chi sarebbe il papà; Dayane Mello incinta? I rumors sulla modella e l'identità del presunto padre; Sanremo: grandi nomi sul carpet dell’Opening Party firmato The Code con Forbes Italia; Dayane Mello ha spento 37 candeline: Non avrei potuto chiedere di meglio. A chi sono rivolte le sue parole.

Dayane Mello, è incinta: svelata l’identità del padreNelle ultime ore non si fa altro che parlare di Dayane Mello. Il motivo? Stando a quanto trapelato, la modella brasiliana sarebbe incinta. dailynews24.it

Dayane Mello è incinta, il retroscena e chi sarebbe il futuro papàScoppia il gossip su Dayane Mello, si mormora che la modella brasiliana sia in dolce attesa: retroscena e dettagli ... gossipetv.com

#buoncompleanno Dayane Mello (Joinville, 27 febbraio 1989) - facebook.com facebook