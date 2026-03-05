Dayane Mello è incinta | svelata l’identità del padre

Nelle ultime ore si parla molto di Dayane Mello, nota modella brasiliana. Si è diffusa la notizia che sarebbe incinta, anche se non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, senza che siano stati forniti ulteriori chiarimenti o conferme da parte della diretta interessata.

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di Dayane Mello. Il motivo? Stando a quanto trapelato, la modella brasiliana sarebbe incinta. I suoi fan hanno notato recentemente un pancino che non lascerebbe alcun dubbio. La vera svolta, in realtà, si è avuta con l’intervento di Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo screen di una chat. Ecco, le parole dell’utente anonimo:” Confermo, Dayane è in dolce attesa”. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! Per ora, non si tratta che di una voce. La trentasettenne non è intervenuta sulla questione. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Dayane Mello INCINTA, non immaginerete mai chi è il padre: la verità che lei voleva nascondereLa modella brasiliana Dayane Mello beccata col pancione! Ecco chi è l'uomo misterioso che l'ha fatta innamorare in segreto.

«Nessuna conferma ma neppure una smentita ufficiale. » Dayane Mello torna a far parlare di sé, questa volta per una possibile seconda gravidanza. La modella brasiliana, molto amata in Italia e già mamma della piccola Sofia, è finita al centro dell’attenzione - facebook.com facebook