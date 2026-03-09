Danni collaterali cinesi Così Pechino inguaia i suoi vicini di casa

L’Asia sta affrontando una crisi dei consumi interni in Cina, dove la produzione supera nettamente la domanda. Il governo cinese ha approvato un nuovo piano quinquennale, che ha portato a un surplus di beni e a difficoltà per i produttori locali. Questa situazione sta creando ripercussioni sui paesi vicini, che si trovano coinvolti in questa dinamica economica.

L'Asia ha un problema. L'ultimo piano quinquennale messo a terra dalla Cina, ha sancito la gravissima crisi dei consumi interna al Dragone, dove si produce troppo e si compra poco. E tutto quello che non si vende, se ne va all'estero. Film già visto, l'Europa paga sulla propria pelle da almeno un decennio la cosiddetta sovracapacità produttiva cinese e le ripercussioni sul mercato dell'auto elettrica, con l'ascesa di marchi quali Byd, ne sono la prova più lampante. Il discorso è però più ampio e riguarda altre realtà, molto più vicine al Dragone. Anche molte economie asiatiche, infatti, stanno facendo le spese di una crisi domestica, quella cinese, diventata benzina per l'aggressività all'estero.