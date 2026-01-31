Premio Donna Impresa 2026 | riconoscimento per quattro imprenditrici d' eccellenza del territorio

Il Premio Donna Impresa 2026 si svolge quest’anno in una nuova location e in una stagione diversa, ma il suo spirito resta lo stesso. Quattro imprenditrici del territorio sono state premiate per il loro impegno e successo. La cerimonia si è tenuta oggi, attirando molte persone e mettendo al centro le storie di chi lavora con passione e determinazione.

Cambiano la location e la stagione, ma non lo spirito del Premio Donna Impresa di Confcommercio Pisa. Un poker di eccellenze, quattro donne e imprenditrici pisane sono state insignite del titolo nella serata di venerdì 30 gennaio nella suggestiva cornice del Foyer del Teatro Verdi di Pisa.

