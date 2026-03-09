Da Stroili per 18 anni a Piumelli | chi sono i nuovi inquilini della Galleria Vittorio Emanuele

Da Stroili, che ha occupato una delle vetrine per 18 anni, a Piumelli: sono i nuovi negozianti che hanno vinto le gare per le due vetrine disponibili nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Le selezioni si sono concluse il 9 marzo 2026, con l'assegnazione degli spazi a chi ha presentato le offerte migliori. La Galleria si prepara a ospitare nuovi esercizi commerciali.

Milano, 9 marzo 2026 - Si sono chiuse le gare per l'assegnazione di due vetrine nel complesso della Galleria Vittorio Emanuele II, il "salotto buono" di Milano. Stroili si è aggiudicata per 18 anni la concessione di un negozio di 300 metri quadri (ex insegna Davis) sotto i portici di piazza Duomo, offrendo all'asta bandita dal Comune di Milano un canone annuo di 900.500 euro. Ad una seconda asta, Piumelli si è aggiudicato un locale di 165 metri quadri, una ex gioielleria con affaccio sotto i portici di Piazza Duomo, per un canone annuo di 479mila euro. Nella stessa procedura pubblica bandita dal Comune di Milano si sono aggiudicati altri due...