The Blood of Dawnwalker sarà il nuovo Expedition 33? Tutto sull’opera prima di Rebel Wolves che punta a rivoluzionare gli action rpg

The Blood of Dawnwalker, primo titolo di Rebel Wolves, si presenta come un action RPG innovativo che offre ai giocatori massima libertà di scelta e approccio. Ambientato in un mondo interattivo e dinamico, il gioco mette alla prova le decisioni dei giocatori, con il tempo come elemento sfidante. Questa opera si propone di rivoluzionare il genere, offrendo un’esperienza immersiva e personalizzata, distinguendosi per la sua libertà di approccio e la narrazione interattiva.

The Blood of Dawnwalker è un action rpg diverso dal solito, in cui i giocatori avranno totale libertà di approccio e di scelta delle missioni da compiere, all'interno di un mondo che sarà interamente plasmato dalle decisioni prese ed in cui il tempo diventerà presto un altro avversario da battere. In un 2026 in cui l'attenzione di tutti è rivolta all'arrivo di sua maestà GTA 6, in cui assistiamo al ritorno di saghe storiche come Resident Evil, Tomb Raider, Onimusha, Forza Horizon e con ogni probabilità anche di Gears of War e Fable, in un anno in cui finalmente arrivano gli attesissimi Marvel's Wolverine, Pragmata e Phantom Blade Zero, c'è la possibilità che la sorpresa arrivi da un'IP meno celebrata e oscurata dalle ombre dei giganti.

