La bufala della leva obbligatoria via whatsapp | a Gravina il caso del finto messaggio per il reclutamento

A Gravina circola un messaggio su WhatsApp che avvisa i cittadini di una chiamata alla leva militare obbligatoria. Il problema è che si tratta di una bufala: la leva è stata sospesa nel 2004, e nessuno è stato chiamato. La voce corre tra gli utenti, ma si tratta di un falso messaggio che cerca di creare allarmismo senza motivo.

L'amministrazione comunale ha invitato i residenti a non diffondere il falso avviso, in cui si indica anche data, luogo e ora di un fantomatico Centro di reclutamento, corrispondente a un indirizzo inesistente Un messaggio su WhatsApp da un fantomatico "Ufficio Leva e Servizi Militari del Comune di Gravina" avvisa il cittadino della chiamata alla leva militare obbligatoria, peccato che sia stata sospesa nel 2004. Una bufala che torna in auge, tanto che l'amministrazione comunale del borgo barese ha dovuto avvisare la cittadinanza. Tutto è partito dal falso messaggio, inviato insieme all'elenco dei nati nel 2009, che appunto quest'anno compiono 17 anni.

