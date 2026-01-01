Tra pranzi e soggiorni brevi gli agriturismi pugliesi fanno il pieno di presenze per Capodanno

Gli agriturismi pugliesi registrano un incremento di presenze durante il periodo di Capodanno, con oltre 20.000 visitatori stimati. Secondo le analisi di Coldiretti Puglia, le strutture hanno accolto numerosi ospiti per pranzi e soggiorni brevi, confermando l’interesse crescente verso un turismo rurale e autentico nella regione. Questi dati testimoniano l’importanza del settore nel favorire un’offerta di qualità e sostenibile durante le festività.

Bilancio di Capodanno positivo sul fronte delle presenze per gli agriturismi pugliesi. Secondo le ultime stime di Coldiretti Puglia, elaborate sulla base delle indicazioni fornite dagli agriturismi di Campagna Amica e da Terranostra Puglia, sono oltre 20mila i visitatori che, tra pranzi e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

