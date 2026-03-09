Crans-Montana indagato sindaco città Indagini su patrimonio Moretti

Il sindaco di Crans-Montana è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito delle indagini sulla strage di Capodanno che ha provocato 41 vittime nella località svizzera. Oltre ai titolari del locale coinvolto e a due funzionari pubblici, anche il primo cittadino della cittadina è stato chiamato a rispondere di un'ipotesi di reato. Le autorità continuano a raccogliere prove e a esaminare il patrimonio di un cittadino coinvolto.

C'è un altro indagato per la strage di Capodanno di Crans Montana costata la vita a 41 persone. Oltre ai titolari del locale finito in fiamme e due funzionari pubblici, inquisito anche il sindaco della cittadina svizzera. Servizio di Caterina Dall'Olio