Crans-Montana media | Opacità su patrimonio immobiliare dei coniugi Moretti

I coniugi Jessica e Jacques Moretti possiedono diverse proprietà immobiliari a Crans-Montana, tra cui il bar Le Constellation, coinvolto nella tragedia di Capodanno. La loro situazione patrimoniale è al centro dell’attenzione, ma rimane poco chiara, generando interesse e dubbi. Questa situazione solleva interrogativi sulla trasparenza delle attività e delle proprietà dei coniugi nella località svizzera.

I coniugi Jessica e Jacques Moretti, oltre al bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, teatro della strage dei giovani a Capodanno, sono proprietari di diverse ville e ristoranti. Il portale Inside Paradeplatz rivela però che il loro patrimonio immobiliare è stato costruito in maniera fulminea e che tutte le proprietà della coppia sono state acquistate con fondi propri, senza mai ricorrere a prestiti. La coppia di ristoratori è entrata nell'esclusivo mercato immobiliare di Crans-Montana nel 2020 con il bar 'Le Constel'. Dopo averlo affittato per cinque anni, lo hanno acquistato e lo hanno ribattezzato 'Le Constellation'.

