Cosmojobs | anche a Pescara opportunità per lavorare al Cosmoprof di Bologna

La filiale Adecco di Pescara offrirà opportunità di lavoro nel settore cosmetico, in particolare per il Cosmoprof di Bologna. L’agenzia sarà presente sul territorio per supportare chi cerca un impiego in questo settore. La collaborazione riguarda principalmente posizioni legate all’organizzazione e alla gestione degli eventi del Cosmoprof. L’iniziativa mira a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro per i candidati interessati.

Saranno due giornate dedicate al reclutamento e all'orientamento nel settore cosmetico. L'appuntamento con CosmoJobs proseguirà poi dal 26 al 29 marzo direttamente a Cosmoprof, a BolognaFiere La filiale Adecco di Pescara sarà attiva sul territorio per offrire importanti opportunità di lavoro nel settore cosmetico. Partner ufficiale del Cosmoprof Worlwide Bologna 2026, Adecco ha annunciato i Cosmojobs, che si terranno in sede l’11 e il 12 marzo (anche nel resto di Italia). Saranno due giornate dedicate al reclutamento e all'orientamento nel settore cosmetico. Una rete costruita attraverso una precisa strategia data-driven, concepita per massimizzare le opportunità di incontro per candidati e professionisti del settore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Dal 26 al 29 marzo torna Cosmoprof Worldwide Bologna(Adnkronos) – Dal 26 al 29 marzo 2026 andrà in scena la 57esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna.

Anche Bologna negli Epstein files, tra il Cosmoprof, i voli e una cena con il gotha internazionaleVerbali ed email emersi nelle indagini americane citano 171 volte il capoluogo emiliano tra fiere, soggiorni, concerti e incontri raccontati da...