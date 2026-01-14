Saltate ben quattro corse sulla linea 5 e 5A

Segnaliamo i disagi riscontrati sulla linea 5 e 5A, con quattro corse saltate ieri mattina, 13 gennaio, e problemi analoghi nelle giornate del 8 e 9 gennaio. Questa comunicazione ha l’obiettivo di evidenziare le difficoltà incontrate dagli utenti e di favorire eventuali interventi correttivi da parte delle autorità competenti.

Scrive il lettore: "Voglio segnalare un grande disagio avvenuto ieri mattina 13 gennaio, ed in più aggiungo anche quelli del 8 e 9 gennaio. In presenza mia personale, dalle 9 alle 10:15 sono saltate ben quattro a riguardo, per la linea 5 e 5A che dovevano arrivare al capolinea in via Briganti.

